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17:06, 25 марта 2025Ценности

Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

Жена миллиардера Доронина модель Кристина Романова показала селфи без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала селфи без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 353 тысячи подписчиков.

30-летняя манекенщица запечатлела себя во время поездки в Японию. Она предстала перед камерой в черном свитшоте бренда Miu Miu и коричневых брюках. Кроме того, знаменитость надела бусы с крупными белыми жемчужинами и массивное кольцо, а также нарастила темно-коричневые заостренные ногти.

При этом Романова распустила гладко уложенные волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в марте бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова отдохнула с новым избранником в Куршевеле.

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