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14:45, 25 марта 2025Ценности

Жених Селены Гомес высмеял свой образ на «Оскаре» фразой «выглядел как неряха»

Комик Бенни Бланко заявил, что он выглядел на «Оскаре» как неряха
Мария Винар

Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images

Рэпер и комик Бенни Бланко высмеял свой образ на прошедшей кинопремии «Оскар» фразой «выглядел как неряха». Соответствующий фрагмент программы «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» доступен на YouTube.

Жених певицы и актрисы Селены Гомес в разговоре в ведущим заявил, что ее наряд Ralph Lauren, усыпанный кристаллами, заслуживает «почетную медаль». «Прийти на красную дорожку в таком платье ей было сложно. Во-первых, оно весило 35 фунтов (около 15 килограммов). В дороге ей приходилось постоянно стоять, поскольку она не могла в нем сидеть», — рассказал он.

В то же время Бланко отметил свой белый брючный костюм, лакированные туфли и плащ, оформленный серебристыми аппликациями. По его мнению, образ оказался неудачным.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили Селену Гомес в откровенном наряде на свидании с Бенни Бланко.

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