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04:00, 24 марта 2025Ценности

Селену Гомес в прозрачной водолазке заметили на свидании с женихом

Мария Винар

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Папарацци заметили актрису и певицу Селену Гомес на свидании с женихом, рэпером и комиком Бенни Бланко. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

32-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в синих джинсах с высокой посадкой, атласных остроносых туфлях и бордовой лакированной куртке. Кроме того, на ней присутствовала водолазка, сквозь прозрачную ткань которой виднелся бюстгальтер. Внешний вид звезды дополнили золотые круглые серьги и макияж в нюдовых тонах.

37-летний возлюбленный Гомес, в свою очередь, попал в объективы папарацци в светло-зеленой футболке, куртке и брюках, оформленных принтом в технике тай-дай.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес продала бриллиантовое кольцо, подаренное Бенни Бланко, за тысячу рублей.

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