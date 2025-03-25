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17:45, 25 марта 2025Моя страна

Жители российского города заметили необычное небесное явление

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: страница «КР - ВИДЕО» во Вконтакте

Жители Челябинска заметили необычное небесное явление. Подробности публикует «КП-Челябинск».

Выяснилось, что утром в небе над российским городом взорвался метеор. Явление засняли камеры наблюдения — в том числе камеры домофонов. Именно так пролетавший метеор и яркую вспышку увидела жительница Челябинска Ирина.

Астрофизик, доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра отметил, что ничего особенного утром 23 марта не случилось. «Это очень слабый болид. Таких за год по стране тысячи. Сгорел булыжник в атмосфере», — подчеркнул ученый.

В сентябре жители сразу нескольких российских регионов также увидели необычное небесное явление.

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