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16:03, 17 сентября 2024Моя страна

Жители нескольких российских регионов увидят необычное небесное явление

Жители европейской части России увидят затмение Луны 18 сентября
СюжетЛунное затмение

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Жители нескольких российских регионов увидят необычное небесное явление — лунное затмение. Об этом сообщил заведующий астрономической обсерваторией Парка имени Максима Горького Николай Демин, передает DonDay.

«Начало теневой фазы затмения ожидается в 05:12 по московскому времени, а окончание — в 06:15 с максимумом в 05:44», — рассказал эксперт.

По его словам, суммарная продолжительность затмения Луны составит 63 минуты, при этом явление совпадет с суперлунием. Желающим наблюдать небесное явление Демин посоветовал выбрать место с открытым западным горизонтом и воспользоваться телескопом. А вот потемнение северного края диска Луны будет заметно невооруженным глазом.

Наблюдать явление смогут жители западных и центральных районов России. А на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке лунное затмение увидеть не получится — там спутник Земли в момент событий будет находиться под горизонтом.

Как уточнили в пресс-службе Московского планетария, начало затмения можно будет увидеть в европейской части России, западнее линии Казань — Астрахань, в окончание теневого затмение — к западу от меридиана Москвы. «Условия видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения и чем позже будет заходить Луна», — говорится в сообщении.

В столичном планетарии подчеркнули, что лучшие условия для наблюдения небесного явления будут в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края заметили в небе космическую медузу и запечатлели ее на фото и видео. Тем временем над Астраханью зафиксировали другое редкое явление — необычные светящиеся столбы.

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