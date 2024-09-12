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15:39, 12 сентября 2024Моя страна

Космическую медузу заметили в небе над Сибирью

Жители Алтайского края увидели в небе космическую медузу

Фото: SpaceX Photos / Wikipedia

Жители Алтайского края заметили в небе космическую медузу и запечатлели ее на фото и видео. Кадры редкого явления опубликовал Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

На выложенном видео можно увидеть необычное свечение в небе, внешне напоминающее медузу. Явление оказалось следом от запуска ракеты «Союз-2.1а». Она с кораблем «Союз МС-26» стартовала с космодрома «Байконур» 11 сентября в 19:23 по московскому времени. Спустя три часа «Союз МС-26» прибыл на МКС.

Космические медузы — это атмосферный феномен, который образуется в результате запусков космических ракет из-за отражения света от ракетных выхлопов, попавших в атмосферу. Явление можно увидеть после захода солнца или перед восходом.

Ранее в ночном небе над Астраханью заметили другое редкое явление — необычные светящиеся столбы. До этого в регионе фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет. На получившемся снимке можно увидеть в том числе Марс, Юпитер и Уран. Всего в «космическом спектакле» поучаствовали шесть планет.

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      Варвара Кошечкина
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