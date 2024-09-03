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17:27, 3 сентября 2024Моя страна

Редкое явление заметили в небе над российским городом

Необычные светящиеся столбы заметили в небе над Астраханью

Фото: Вадим Ашмаров

В ночном небе над Астраханью заметили редкое явление — необычные светящиеся столбы. Об этом сообщил «Клуб астрономов-любителей им. Ф.Ю. Зигеля» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что загадочные светящиеся столбы запечатлел вечером 1 сентября астраханский фотограф и любитель астрономии Вадим Ашмаров. Ему удалось снять вертикальные столбы, напоминающие северное сияние, при полупрозрачной облачной пелене. При этом, в отличие от северного сияния, столбы оставались на одном месте, сохраняли свой вид и исчезали на время из-за облаков.

В группе отметили, что уже разгадали причину необычного явления. Там объяснили, что в холодное время года над фонарями и солнцем наблюдаются световые столбы. «В условиях низкой температуры часть атмосферной влаги замерзает и превращается в ледяные иглы или пластинки, на гранях которых происходит отражение света», — добавили там.

В небе над Астраханью наблюдалось именно такое явление, а источником света стали огни Астраханского газоперерабатывающего завода.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет. На получившимся снимке можно увидеть в том числе Марс, Юпитер и Уран. В этом «космическом спектакле» было всего шесть планет.

До этого российскому фотографу Алексею Янгулову посчастливилось запечатлеть северное сияние в Хакасии. А в конце июня жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды.

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