Звезды «Мастера и Маргариты» отказались от наград на премии «Ника»

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов перевручили свои награды на премии «Ника»

Российские актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов отказались от наград на премии «Ника». Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Супруги Снигирь и Цыганов были удостоены наград за главные роли в фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Выйдя на сцену за статуэткой, Юлия отметила, что победы достойна актриса Марианна Шульц, которая не получила номинацию за работу в картине «Эра».

«По странному стечению обстоятельств, она даже не попала в шорт-лист. Но мне до нее еще расти и расти», — пояснила Снигирь. Актриса посвятила победу коллеге Евгении Добровольской, которой не стало в январе 2025 года, и отдала статуэтку Марианне Шульц. В свою очередь, Евгений Цыганов заявил, что перевручает свою награду супруге.

Церемония вручения премии «Ника» прошла в московском театре «Маска» 24 марта. Картина «Мастер и Маргарита» была отмечена в семи номинациях, включая «Лучший игровой фильм». Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова и народную артистку России Евгению Добровольскую посмертно наградили за роли второго плана.