Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:47, 25 марта 2025Культура

Звезды «Мастера и Маргариты» отказались от наград на премии «Ника»

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов перевручили свои награды на премии «Ника»
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российские актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов отказались от наград на премии «Ника». Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Супруги Снигирь и Цыганов были удостоены наград за главные роли в фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Выйдя на сцену за статуэткой, Юлия отметила, что победы достойна актриса Марианна Шульц, которая не получила номинацию за работу в картине «Эра».

«По странному стечению обстоятельств, она даже не попала в шорт-лист. Но мне до нее еще расти и расти», — пояснила Снигирь. Актриса посвятила победу коллеге Евгении Добровольской, которой не стало в январе 2025 года, и отдала статуэтку Марианне Шульц. В свою очередь, Евгений Цыганов заявил, что перевручает свою награду супруге.

Церемония вручения премии «Ника» прошла в московском театре «Маска» 24 марта. Картина «Мастер и Маргарита» была отмечена в семи номинациях, включая «Лучший игровой фильм». Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова и народную артистку России Евгению Добровольскую посмертно наградили за роли второго плана.

    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

    Лавров назвал самую главную ошибку Байдена

    Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде

    В России объяснили нежелание раскрывать детали переговоров с США в Эр-Рияде

    Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке

    Названо неожиданное последствие американских пошлин для китайских судов

    Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов Украины

    Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

    Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

    Россияне раскупили почти все номера в отелях Алтая на лето

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше