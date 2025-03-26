39-летняя звезда «Ранеток» показала фигуру в бикини

39-летняя российская актриса Янина Студилина показала фигуру в бикини

Российская актриса, фотомодель и телеведущая Янина Студилина показала фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда сериала «Ранетки» разместила снимок, на котором предстала в раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. На кадре видно, что знаменитость находилась в ванной комнате с панорамными окнами и видом на пальмы. Известно, что Студилина проводит отпуск на Мальдивах.

Ранее в марте российские власти пригрозили фитнес-клубу уголовным делом за запрет плавать в бикини. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко заявил, что заведение Fitness Plaza не имеет на это права и нарушает закон.