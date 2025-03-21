Российские власти пригрозили фитнес-клубу уголовным делом за запрет плавать в бикини

Вице-губернатор Потапенко: Запретивший плавать в бикини спортзал нарушил закон

Российские власти пригрозили фитнес-клубу Санкт-Петербурга уголовным делом за запрет плавать в бикини. Комментарий вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Потапенко публикует телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Потапенко, заведение Fitness Plaza, которое не позволило посетительницам плавать в раздельных купальниках, не имеет на это права и нарушает закон. Вследствие этого политик попросил перепроверить информацию и предоставить точный адрес данного спортзала.

«Ну, как я понял, здесь вообще-то грань, если не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений, [то] нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации», — заявил он.

В то же время Потапенко подчеркнул, что такое решение Fitness Plaza является грубым нарушением. При этом он дал обещание заявить в прокуратуру «о праве выбора, в каком купальнике [плавать]». Вице-губернатор предупредил, что фитнес-клубу может грозить лишение лицензии и возбуждение уголовного дела.

«Если навязывание каких-то традиций, то извините: город наш гостеприимный, но здесь соблюдается закон и традиции Российской Федерации, а не иных других. Поэтому очень серьезный вопрос», — заключил Потапенко.

18 марта стало известно, что россиянкам запретили носить откровенные бикини в бассейне фитнес-клуба. Клиентка зала обратила внимание, что в Fitness Plaza ввели дресс-код.