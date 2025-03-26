88-летние мужчина и женщина сыграли свадьбу спустя год после знакомства

В США 88-летние мужчина и женщина поженились спустя год после знакомства

В штате Южная Каролина, США, 88-летняя пара сыграла свадьбу. Об этом пишет People.

Вайона Мосс и Джимми Эшли поженились спустя год после знакомства. Свадьба прошла в кругу близких друзей и родственников. На церемонии присутствовали внук Вайоны Дариен Ренчер и его жена Макензи. Они рассказали, что молодожены танцевали перед гостями медленный танец и поцеловались.

По словам Макензи, мужчина и женщина впервые встретились в городе Андерсон в Центре досуга пожилых людей, организованном при церкви. Вайона была координатором встреч этого центра, а Джимми стал посещать их после переезда в Южную Каролину ради новых знакомств. «Довольно скоро он положил глаз на одну замечательную женщину, которой оказалась Вайона», — добавила Макензи.

В итоге они подружились, стали часто вместе гулять и разговаривать по ночам по телефону. Через год Джимми получил от двух своих детей благословение на брак с Вайоной. Он сделал предложение женщине в том самом Центре для пожилых людей, и она согласилась стать его женой.

«Их история — прекрасное свидетельство, что никому нельзя позволять говорить, что ты, мол, слишком стар, чтобы воплотить в жизнь мечту или найти любовь», — заявила Макензи.

Ранее сообщалось, что в американском городе Остин 98-летний мужчина и 96-летняя женщина влюбились друг в друга и меньше чем через год отпраздновали свадьбу в доме престарелых. Мужчина рассказал, что влюбился в женщину, когда увидел, как она ест курицу.

