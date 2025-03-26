Суд заблокировал решение Трампа о «Радио Свобода»

The Hill: Суд США ввел временный запрет на отказ финансирования «Радио Свобода»

Федеральный суд США временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа и главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кари Лейк о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ). Судья признал, что попытка лишить радиостанцию средств нарушает закон, сообщает издание The Hill.

«Руководство USAGM не может одним предложением с обоснованием, не дающим практически никаких объяснений, заставить "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" закрыться — даже если президент приказал им это сделать», — говорится в десятистраничном заключении.

Также федеральный судья постановил выплатить радио 7,4 миллиона долларов в качестве компенсации за затраты на работу корпорации в период с 1 по 14 марта.

16 марта стало известно, что правительство США прекратило финансирование медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Поводом для этого стал указ американского лидера о сокращении деятельности USAGM.