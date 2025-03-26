Мэр Таллина Осиновский назвал антироссийские поправки к Конституции безумием

Мэр Таллина Евгений Осиновский прокомментировал заседание правления социал-демократов, на котором была высказана поддержка антироссийских изменений в Конституцию Эстонии, цитатой Фридриха Ницше. Об этом политик сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Безумие единиц — исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен — правило», — процитировал Осиновский. Он также заметил, что социал-демократы все еще поддерживают внесение изменения в Конституцию, которое «лишает граждан России и Белоруссии права голоса, но сохраняет его для лиц без гражданства».

Поправки к Конституции предполагают запрет гражданам России и Белоруссии голосовать на местных выборах. По словам Осиновского, сложившаяся в стране ситуация — не вина социал-демократов. Процесс изменений начался с «Отечества» (консервативная партия в Эстонии — прим. «Ленты.ру»), когда внимание общества было смещено от угрозы безопасности к символическому вопросу избирательного права.

Ранее сообщалось, что эстонские юристы выступили против лишения россиян и белорусов избирательных прав. В частности, юристы выразили сомнение в состоятельности аргументов о возможной нелояльности неграждан по отношению к Эстонии.

Как сообщает РИА Новости ссылаясь на соцопрос Norstat, 60 процентов граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан России избирательного права на муниципальных выборах. Это может стать угрозой для Конституции Эстонии, изменения в которую могут быть внесены, в том числе, на основании народного голосования.