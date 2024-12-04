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21:27, 4 декабря 2024Бывший СССР

Эстонские юристы выступили против лишения россиян избирательных прав

Союз юристов Эстонии выступил против лишения россиян права голоса на выборах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Союз юристов Эстонии выступил против внесения изменений в Конституцию страны, согласно которым граждане России и Белоруссии лишатся права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщило издание ERR.

«Союз юристов Эстонии выразил обеспокоенность в связи с рассматриваемым законопроектом о внесении в конституцию в срочном порядке поправок, лишающих граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах в Эстонии», — говорится в заявлении.

В частности, юристы выразили сомнение в состоятельности аргументов о возможной нелояльности неграждан по отношению к Эстонии. Также они подчеркнули риск роста напряжения в стране после внесения изменений.

Также против изменений выступили авторы эстонской конституции 1992 года. Они критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в республике.

Ранее стало известно, что Эстония запретит подачу документов на русском языке. Руководство республики также установит дополнительные основания для отказа в предоставлении ВНЖ, среди которых перечислено обнаружение связи заявителя с силовыми структурами иностранного государства.

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