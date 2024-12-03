В Эстонии раскритиковали лишение права голоса граждан России и Белоруссии

Авторы Конституции Эстонии раскритиковали лишение права голоса граждан РФ

В Эстонии авторы конституции раскритиковали поддержанный парламентом республики законопроект, который запрещает голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии. Об этом пишет ERR.

В сообщении говорится, что авторы эстонской конституции 1992 года критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в республике. Подчеркивается, что «именитые политики не разделяют энтузиазма нынешних парламентариев». При этом сообщается, что власти примут к сведению мнение создателей конституции, но продолжат рассмотрение законопроекта.

Ранее стало известно, что Эстония запретит подачу документов на русском языке. Руководство республики также установит дополнительные основания для отказа в предоставлении ВНЖ, среди которых перечислено обнаружение связи заявителя с силовыми структурами иностранного государства.

