ERR: Эстония запретит подачу документов на русском языке

МВД Эстонии планирует изменить закон об иностранцах, в том числе речь идет о запрете на подачу документов на русском языке. Об этом сообщает ERR.

В повестке заседания кабмина говорится, что миграционная политика страны направлена, на стимулирование приезда иностранцев, которые приносят «большую добавленную стоимость всему обществу». При этом, как отмечается, эстонские власти хотят предотвратить злоупотребление видами на жительство (ВНЖ) и визами.

Руководство Эстонии также установит дополнительные основания для отказа в предоставлении ВНЖ, среди которых перечислено обнаружение связи заявителя с силовыми структурами иностранного государства. Помимо этого, под запрет попадает подача ходатайства и дополнительных документов на русском языке.

Ранее Верховный суд Эстонии постановил, что Конституция республики не дает права требовать от государства образования на каком-либо другом языке, кроме эстонского.