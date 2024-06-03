ERR: Верховный суд Эстонии запретил требовать образование не на эстонском языке

Верховный суд Эстонии постановил, что Конституция страны не дает права требовать от государства базового образования на каком-либо языке, кроме эстонского. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Государственный суд заключил, что учиться на других языках можно либо в частных школах, либо в учебных заведениях для национальных меньшинств.

Отмечается, что это решение было принято в ответ на жалобу, в которой у суда попросили обязать государство обеспечить образование русскоязычным детям на их родном языке.

Ранее в русскоязычном городе Эстонии запретили преподавать русский язык. По оценке правительственной комиссии, его изучение не соответствует интересам детей.