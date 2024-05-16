В русскоязычном городе Эстонии запретили преподавать русский язык

Baltnews: власти Эстонии запретили преподавать русский язык в Нарве

Власти Эстонии запретили преподавание русского языка в школах и детских садах Нарвы — города, в котором более 90 процентов жителей русскоговорящие. Об этом сообщает агентство Baltnews в своем Telegram-канале.

По оценке правительственной комиссии, изучение русского языка не соответствует интересам детей.

В правительстве заявили, что полный переход детских садов и школ на эстоноязычное образование соответствует общественному интересу, а у городских образовательных учреждений достаточно времени, чтобы полностью перестроится на преподавание исключительно эстонского языка.

Ранее власти Нарвы попросили у правительства разрешение продолжить изучение русского языка в четвертых классах городских школ и детских садах.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в общении с русскоязычными жителями страны не стоит переходить на русский язык.