Премьер Эстонии призвала говорить на эстонском с русскоязычными жителями страны

Премьер Эстонии: в общении с русскоязычными не стоит переходить на русский

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала разговаривать на эстонском с русскоязычными жителями страны, добавив, что при общении не стоит сразу переходить на русский язык, если эстонский язык для человека не является родным. Ее слова передает ERR.

По ее словам, жители Эстонии, владеющие русским языком, могли бы не переходить на него автоматически, если другой человек не знает эстонского. «Я сама видела такие случаи в сфере образования по интересам, в разных местах, когда учителя сами начинают говорить по-русски с детьми, которые находятся в Эстонии и должны говорить по-эстонски», — заявила она.

Каллас добавила, что подобное будет способствовать переходу образования в школах полностью на эстонский язык.

Ранее Министерство образования Эстонии пожаловалось, что учителя в школах страны продолжают нелегально преподавать на русском языке.