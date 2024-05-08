В Эстонии пожаловались на нелегальное обучение на русском языке в школах

Baltnews: учителя Эстонии продолжают преподавать нелегально на русском языке

Министерство образования Эстонии пожаловалось, что учителя в школах страны продолжают нелегально преподавать на русском языке, передает Baltnews.

Как сообщает издание, среди всех русскоязычных учителей экзамен по эстонскому языку сдали в марте 46 человек, что министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас назвала «несколько разочаровывающим».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала заставлять русскоязычных жителей страны учить эстонский через общение с ними только на государственном языке. Она добавила, что правительство страны продолжит постепенно сокращать доступную информацию на русском.

Помимо этого, стало известно, что правительство Эстонии намерено прекратить финансировать программы образования для национальных меньшинств на русском языке и перейти к единой системе эстоноязычной школы.

Премьер считает, что в стране надо бороться с русификацией детей, а все эстонцы обязаны владеть государственным языком. Она также отметила, что существование русскоязычного образования стало большой проблемой для республики и жалеет, что отказ от двуязычной системы не произошел раньше.