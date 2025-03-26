Более миллиона рублей похитили через продажу билетов на несуществующий концерт в Москве

СК: Подозреваемые похитили 1 млн руб в рамках программы «Пушкинская карта»

В Москве задержаны подозреваемые в хищении более миллиона рублей в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» через продажу билетов на несуществующий концерт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Участников организованной преступной группы подозревают в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, в январе 2023 года один из них придумал преступный план и привлек к его воплощению знакомого, работающего в киноконцертном зале «Эльдар». Они подали заявку на платформу «PRO.Культура РФ» на организацию мероприятия в программе «Пушкинская карта», заключили договор об исполнении музыкальных композиций. Затем же они подыскали в интернете владельцев «Пушкинской карты» в возрасте от 14 до 22 лет с неиспользованным лимитом денежных средств, а также оформили еще на недостоверные персональные данные получателей, после чего продали им 321 билет на несуществующий концерт.

При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было. Благодаря криминальной схеме они похитили свыше миллиона рублей.

С задержанными проводятся следственные действия. Им готовятся предъявить обвинение и избрать мера пресечения.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты». Трое жителей столичного региона получили от четырех до шести лет колонии.