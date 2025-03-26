Бойцы ВСУ нарисовали в Судже свастику, поплатились за это жизнью и попали на видео

Тела солдат ВСУ рядом с нарисованной на стене в Судже свастикой сняли на видео

В городе Судже Курской области группа украинских солдат нарисовала на стене одного из домов свастику. О том, что стало с авторами «художества», рассказал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно более чем метровую черную свастику на стене, предположительно, частного дома. Неподалеку от этого места лежат тела по меньшей мере двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Канал утверждает, что именно они нарисовали нацистский символ.

«Зачем ехали [в российское приграничье]?» — задается вопросом автор ролика. Канал отмечает, что тела солдат были брошены в Судже при бегстве украинских подразделений из города.

Ранее тот же канал опубликовал еще одно видео с брошенными сослуживцами украинскими солдатами в Курской области. На кадрах видно тела по меньшей мере двух бойцов ВСУ. Когда автор приближает камеру, видно скелетированный череп одного из военнослужащих.