Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 26 марта 2025Россия

Бойцы ВСУ нарисовали в Судже свастику, поплатились за это жизнью и попали на видео

Тела солдат ВСУ рядом с нарисованной на стене в Судже свастикой сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В городе Судже Курской области группа украинских солдат нарисовала на стене одного из домов свастику. О том, что стало с авторами «художества», рассказал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно более чем метровую черную свастику на стене, предположительно, частного дома. Неподалеку от этого места лежат тела по меньшей мере двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Канал утверждает, что именно они нарисовали нацистский символ.

«Зачем ехали [в российское приграничье]?» — задается вопросом автор ролика. Канал отмечает, что тела солдат были брошены в Судже при бегстве украинских подразделений из города.

Ранее тот же канал опубликовал еще одно видео с брошенными сослуживцами украинскими солдатами в Курской области. На кадрах видно тела по меньшей мере двух бойцов ВСУ. Когда автор приближает камеру, видно скелетированный череп одного из военнослужащих.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

    Прокуратура Молдавии подтвердила задержание главы Гагаузии

    Полиция Молдавии стянула силы в столицу Гагаузии после задержания главы региона

    Тренер «Виннипега» обрадовался голу Овечкина в ворота его команды

    Бывший партнер по бизнесу расправился с управляющей российским магазином

    Бойцы ВСУ нарисовали в Судже свастику, поплатились за это жизнью и попали на видео

    Гитаристка Måneskin показала тату в интимном месте на обнаженном фото

    Российский военный заявил о препятствовании ВСУ эвакуации мирных жителей Курской области

    Драка крокодила и аллигатора за место под солнцем попала на видео

    Раскрыта стоимость строительства круглогодичного морского курорта в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше