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14:25, 24 марта 2025Россия

Тела брошенных командирами бойцов ВСУ сняли на видео в Курской области

В Курской области сняли на видео тела брошенных командирами солдат ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-каналMilitary Theme Z

Тела бойцов ВСУ сняли на видео в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно тела по меньшей мере двух украинских солдат. Когда автор приближает камеру, видно скелетированный череп одного из военнослужащих.

Где именно было снято видео, не уточняется. Автор канала заявляет, что тела солдат ВСУ были брошены командирами при отступлении, «чтобы не портить статистику».

Ранее было опубликовано предсмертное видео украинского солдата, попавшего в окружение в Курской области. На нем солдат заявляет, что его обманули перед тем, как бросить в бой. «А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение», — признается военнослужащий. Затем он прощается с родителями.

ЖЗЛ
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