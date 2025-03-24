Опубликовано предсмертное видео попавшего в окружение бойца ВСУ в Курской области

В сеть выложили предсмертное видео бойца ВСУ, попавшего в окружение под Курском

В сеть выложили предсмертное видео бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшего в окружение в Курской области. Запись опубликовал Telegram-канал Dambiev.

Ролик был снят в окрестностях приграничного села Гуево. «Нам обещали, что всю будет хорошо. (...) А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение», — говорит, обращаясь в камеру, украинский военнослужащий.

На видео солдат настроен пессимистично. «Скорее всего, нас перебьют», — заявил он. В конце солдат ВСУ попрощался с родителями.

Ранее были опубликованы кадры с телами солдат ВСУ, которых сослуживцы бросили на территории Курской области. На коллаже видно тела троих солдат ВСУ, лежащих на земле. На ноге одного из них установлен турникет — стягивающая повязка, предназначенная для остановки кровотечения. Вероятно, боец до последнего боролся за жизнь.