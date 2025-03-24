Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 24 марта 2025Россия

Опубликовано предсмертное видео попавшего в окружение бойца ВСУ в Курской области

В сеть выложили предсмертное видео бойца ВСУ, попавшего в окружение под Курском
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В сеть выложили предсмертное видео бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшего в окружение в Курской области. Запись опубликовал Telegram-канал Dambiev.

Ролик был снят в окрестностях приграничного села Гуево. «Нам обещали, что всю будет хорошо. (...) А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение», — говорит, обращаясь в камеру, украинский военнослужащий.

На видео солдат настроен пессимистично. «Скорее всего, нас перебьют», — заявил он. В конце солдат ВСУ попрощался с родителями.

Ранее были опубликованы кадры с телами солдат ВСУ, которых сослуживцы бросили на территории Курской области. На коллаже видно тела троих солдат ВСУ, лежащих на земле. На ноге одного из них установлен турникет — стягивающая повязка, предназначенная для остановки кровотечения. Вероятно, боец до последнего боролся за жизнь.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше