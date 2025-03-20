Россиянам показали брошенные при отступлении ВСУ из Курской области тела украинских солдат

Брошенные в Курской области тела солдат ВСУ показали на фото

Опубликованы фотографии тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенных при отступлении украинских войск из Курской области. Кадры разместил Telegram-канал Military Theme Z.

На коллаже видно тела троих солдат ВСУ, лежащих на земле. На ноге одного из них установлен турникет — стягивающая повязка, предназначенная для остановки кровотечений. Одна из штанин бойца разрезана — вероятно, сослуживцы пытались оказать ему первую помощь.

Где именно в Курской области были сделаны снимки, не уточняется. Канал утверждает, что по мере продвижения российские войска находят в приграничной зоне огромное количество украинских солдат.

Ранее российские бойцы показали захваченный в Курской области танк Leopard 2 одной из новейших модификаций. Речь идет модели 2A6 — такие танки производят в Германии и экспортируют в ряд стран. После начала специальной военной операции в рамках «танковой инициативы» некоторое число Leopard 2 поступило на вооружение ВСУ.