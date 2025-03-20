Российские бойцы захватили танк Leopard 2 одной из новейших модификаций в Курской области

Танк Leopard 2 одной из новейших модификаций захватили бойцы РФ под Курском

Танк Leopard 2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили бойцы Российской армии в Курской области. Сделанную ими фотографию с трофеем опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Канал утверждает, что на снимке запечатлен Leopard 2A6 — это одна из последних модификаций разработанного в Германии танка. На нем виден украинский тактический знак в виде треугольника — такие используют подразделения ВСУ в Курской области.

Несмотря на заявляемые на Западе преимущества Leopard 2, танк оказался уязвим в условиях современного боя. Об этом свидетельствуют кустарные доработки, в частности, установленный над башней «мангал» для противодействия беспилотникам.

Ранее в Курской области сфотографировали то, что осталось еще от одного переданного ВСУ танка — британского Challenger 2. Танк был снят в характерном для пораженной техники виде — без башни, которую он «метнул» после подбития и детонации боекомплекта.