Аналитик Меркурис: Поставки оружия Запада Украине прекратятся к лету этого года

Поставки западного оружия на Украину, которые были утверждены еще при президентстве 46-го лидера США Джо Байдене, закончатся к лету 2025 года. Такой срок назвал в интервью YouTube-каналу The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

«Поставки оружия, оставшиеся с периода Байдена, продолжаются. Но, видимо, они закончатся к лету», — указал эксперт. По его мнению, к этому моменту президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу нужно будет принять решение, будет ли он продолжать снабжение украинских военных оружием.

«Это было бы очень сложно с политической точки зрения, учитывая все, что он говорил о том, что отправка оружия и денег Украине — это просто выбрасывание денег на ветер», — подчеркнул Меркурис.

До этого Financial Times сообщило, что главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) является дефицит военных, а не оружия. При этом западные чиновники отмечают, что в республике крайне сложно выполнить цели по набору военнослужащих.