Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 26 марта 2025Мир

Британский аналитик назвал срок завершения поставок оружия на Украину

Аналитик Меркурис: Поставки оружия Запада Украине прекратятся к лету этого года
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Поставки западного оружия на Украину, которые были утверждены еще при президентстве 46-го лидера США Джо Байдене, закончатся к лету 2025 года. Такой срок назвал в интервью YouTube-каналу The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

«Поставки оружия, оставшиеся с периода Байдена, продолжаются. Но, видимо, они закончатся к лету», — указал эксперт. По его мнению, к этому моменту президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу нужно будет принять решение, будет ли он продолжать снабжение украинских военных оружием.

«Это было бы очень сложно с политической точки зрения, учитывая все, что он говорил о том, что отправка оружия и денег Украине — это просто выбрасывание денег на ветер», — подчеркнул Меркурис.

До этого Financial Times сообщило, что главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) является дефицит военных, а не оружия. При этом западные чиновники отмечают, что в республике крайне сложно выполнить цели по набору военнослужащих.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Зеленский рассказал о переданном США списке

    Раскрыт мотив ударов Киева по российским энергообъектам

    Ветеринар случайно проглотил вещество для усыпления собаки

    Солдат ВСУ вел стримы в Курской области и выполнял задания за деньги

    В Совфеде призвали при возвращении Visa открывать возможности для системы «Мир»

    Британский аналитик назвал срок завершения поставок оружия на Украину

    Директор ЦРУ обозначил планы Трампа по завершению конфликта на Украине

    Знаменитый футболист поучаствовал в секс-вечеринке с 20 проститутками

    В Венгрии рассказали о значении договоренностей между Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше