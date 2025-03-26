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14:34, 26 марта 2025Забота о себе

Дачникам подсказали способ сохранить здоровье

Терапевт Чиркова: Перед работой на даче нужно делать разминку, а после растяжку
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Перед работой на даче необходимо рассчитать свои силы и сделать разминку, напомнила врач-терапевт Ольга Чиркова. Способ сохранить здоровье она подсказала дачникам в беседе с News.ru.

По словам терапевта, разминка перед дачными работами должна быть такой же, как перед спортивной тренировкой. Она также порекомендовала делать перерыв каждый час и менять деятельность, чтобы избежать перегрузки одной группы мышц. «Не работайте на пике жары и солнечной активности — сделайте обеденный перерыв с послеобеденным отдыхом. Избегайте резких движений и работы в неудобной позе», — добавила она.

Чиркова также порекомендовала надевать удобную одежду и обувь, использовать качественные инструменты для работы, отказаться от подъема тяжестей, а после завершения работы делать упражнения на растяжку.

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Терапевт подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями нужно помнить о лекарствах. Во время активной работы, продолжила Чиркова, следует отказаться от алкоголя и сигарет, но пить больше воды. «После работы осмотритесь на наличие клещей. Если нашли, не давите пальцами, а если он впился, не доставайте самостоятельно, отправляйтесь в травмпункт», — заключила врач.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Роксана Портнова дала советы по профилактике инфаркта и инсульта. Для уменьшения риска развития этих смертельно опасных недугов особенно важно отказаться от курения и алкоголя, считает она.

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