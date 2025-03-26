Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 26 марта 2025Забота о себе

Эскортница поделилась самыми безумными запросами обращающихся к ней мужчин

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Проживающая в Неваде, США, секс-работница и тренер по интимной жизни Ханна Фокс поделилась самыми безумными запросами, с которыми к ней обращались мужчины. Ее откровения опубликовало издание Daily Mail.

По словам Фокс, многие молодые мужчины приходят к ней, чтобы лишиться девственности. Однако с аналогичной просьбой регулярно обращаются и те, кому больше 80 лет. Особенно запомнился эскортнице 90-летний клиент, который был в ужасе от того, что в столь почтенном возрасте все еще оставался девственником. Он заявил ей, что не хочет умирать, так и не узнав, что такое секс.

Фокс добавила, что к ней обращаются и ветераны войны, у которых после участия в боевых действиях остались шрамы и физические увечья или психологические травмы. Таким мужчинам проще воспользоваться услугами секс-работницы, потому что они чувствуют себя некомфортно из-за травм или попросту не понимают, как построить отношения с женщинами.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Также мужчины часто обращаются к эскортицам с запросом научить их лучше заниматься сексом или потому, что впервые хотят попробовать что-то увиденное в порно. Кроме того, к Фокс периодически приходят вдовцы, которые после смерти жены ищут эмоциональную связь с женщиной. Эта категория клиентов больше хочет объятий и утешения, а не физического контакта, объяснила она.

Ранее 26-летняя эскортница Джейд Блэр раскрыла современные требования к секс-работе. Опираясь на свой богатый опыт, она заявила, что сейчас клиенты все чаще и чаще хотят иметь эмоциональную связь с проституткой.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Невозможность отправки Китаем миротворцев на Украину объяснили

    В Южной Корее разбился вертолет

    ВСУ начали применять замаскированные под траву мины-лепестки

    В ЛНР рассказали об отходе ВСУ на третью линию обороны на одном из участков фронта

    Пенсионерам назвали самые сложные для трудоустройства сферы

    Зеленский назвал депрессивным сценарий принудительного мира на Украине

    Россиянин заказал из Китая 150 отмычек для вскрытия замков и стал фигурантом дела

    Российский командир рассказал подробности о первых сутках после захода в Суджу по трубе

    Эскортница поделилась самыми безумными запросами обращающихся к ней мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше