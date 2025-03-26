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10:44, 26 марта 2025Ценности

Гитаристка Måneskin показала тату в интимном месте на обнаженном фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vicdeangelis

Бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис показала тату в интимном месте на откровенном фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей четыре миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость снялась в ванной с бокалом в руках. Она позировала полностью обнаженной с белым полотенцем на голове и пеной на теле. При этом звезда продемонстрировала татуировку в паху.

В то же время артистка сделала макияж в стиле smoky eye, нанесла на губы коричневую помаду и покрыла ногти серебристым лаком.

В январе Виктория Де Анджелис и две ее подруги снялись топлес на пляже.

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