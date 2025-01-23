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07:01, 23 января 2025Ценности

Гитаристка Måneskin и ее подруги снялись топлес на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vicdeangelis

Бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис показала фанатам откровенные кадры. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,1 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость снялась с двумя подругами на пляже. Так, девушки позировали топлес, при этом приятельницы звезды прикрывали обнаженную грудь руками. В свою очередь, героини фото надели трусы от бикини и солнцезащитные очки.

Также звезда продемонстрировала видео, где они на яхте в купальниках танцуют тверк.

Ранее в январе парикмахер показал лучшую подругу Ирины Шейк манекенщицу Стелла Максвелл с голой грудью во время укладки.

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