Гитаристка Måneskin в микрошортах приняла откровенную позу для фото

Гитаристка рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис снялась в микрошортах

Бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис приняла откровенную позу для фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость предстала на одном из кадров, сидя с широко разведенными в стороны ногами. Она снялась в джинсовых микрошортах в сочетании с ремнем с металлическими заклепками и зеленом топе от бикини с желтой окантовкой.

В то же время артистка примерила круглую меховую шапку и черные сапоги до колена и выбрала в качестве украшения цепочку на шею с крестом.

В октябре Виктория Де Анджелис снялась без трусов для журнала King Kong.