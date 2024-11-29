Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:42, 29 ноября 2024Ценности

Гитаристка Måneskin в микрошортах приняла откровенную позу для фото

Гитаристка рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис снялась в микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vicdeangelis

Бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис приняла откровенную позу для фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость предстала на одном из кадров, сидя с широко разведенными в стороны ногами. Она снялась в джинсовых микрошортах в сочетании с ремнем с металлическими заклепками и зеленом топе от бикини с желтой окантовкой.

В то же время артистка примерила круглую меховую шапку и черные сапоги до колена и выбрала в качестве украшения цепочку на шею с крестом.

В октябре Виктория Де Анджелис снялась без трусов для журнала King Kong.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о новых правилах брони от мобилизации. Что изменится?

      Депутат Рады назвал крайне неудачной поездку главы офиса Зеленского в США

      Зеленский поговорил с Макроном про «тренировочные миссии» на Украине

      В Крыму рассказали о потерянном Трампом козыре из-за Байдена

      Раскрыты последствия удара «Орешником» для Киева

      Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами

      На Западе заявили об изменении мира после запуска «Орешника»

      Российские военные ударили из РСЗО «Торнадо» по операторам дронов «Птах Мадьяра» ВСУ

      Генпродюсер Kion уволился спустя неделю после обысков в его доме

      Россиянам рассказали о полезных свойствах имбиря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше