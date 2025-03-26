Голый мужчина с мечом в руках задержан в российском регионе

На Кубани росгвардейцы задержали голого мужчину с мечом в руках

В Краснодарском крае росгвардейцы задержали голого мужчину с палкой в руках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы получили информацию о том, что на пересечении улиц Большой Садовой и Орджоникидзе в станице Староминской гуляет голый мужчина в неадекватном состоянии, размахивая палкой. Сотрудники поймали его и передали медикам.

В Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» уточнили, что задержанный в одних носках размахивал мечом из подручных материалов и убегал от воображаемых врагов.

Ранее в Челябинской области суд отправил на принудительное лечение 31-летнего россиянина, проникшего на территорию учебного заведения.