Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

В Челябинске напавшего на школу неадеквата отправили в психбольницу

В Челябинской области суд отправил на принудительное лечение 31-летнего россиянина, проникшего на территорию учебного заведения. Об этом во вторник, 25 марта, сообщает МК.

По данным издания, суд принял решение, что подсудимому необходимо лечение в психиатрическом стационаре в связи с его неадекватным состоянием.

Инцидент случился в ноябре 2024 года. Мужчина проник в столовую и попытался отнять у работницы нож. Остальные забаррикадировали дверь, чтобы не дать ему добраться до школьников. Когда подъехали полицейские, мужчина продолжил вести себя агрессивно и бросался на силовиков. Позже, оказавшись в больнице, он пояснил, что не помнит случившегося.

21 марта сообщалось, что голый мужчина набросился на девушку в переходе около парка имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе в Москве.