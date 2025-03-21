Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:13, 21 марта 2025Россия

В Москве голый мужчина набросился на девушку в переходе

В Москве голый мужчина напал на девушку в переходе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Basil Lade / Unsplash

Голый мужчина набросился на девушку в переходе около парка имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «М125».

К публикации также прикреплено видео, на котором можно увидеть, как мужчина, предположительно, находящийся в неадекватном состоянии, нападает на девушку. Увидев прохожих, неизвестный принялся убегать, однако его удалось поймать, уточняет «М125».

Ранее голый мужчина в центре Челябинска напал на людей и поплатился. В пресс-службе регионального ГУ МВД России отметили, что горожане обратились в полицию и рассказали о неадекватном поведении гражданина.

До этого в Уфе голый мужчина выпрыгнул из окна и едва не утащил за собой спасателя. Спасатели пытались успокоить неадекватного гражданина, но он пробрался на общий балкон и рухнул вниз.

    Обсудить
    Последние новости

    «Решительный сигнал Путину». Принц Уильям в военной форме прокатился на танке в 150 километрах от границы России

    В Кремле назвали Лаврова классным мужиком

    Украинский военный сделал признание о подготовке в ВСУ

    Исландский министр попала в сексуальный скандал и ушла в отставку

    Трамп вновь призвал присоединить Канаду к США

    Глава МОК выступила против отстранения стран от ОИ из-за участия в военных конфликтах

    Бывшая жена Моргенштерна раскрыла секрет похудения

    Депутат призвал кастрировать мужчин из-за абортов

    В Москве голый мужчина набросился на девушку в переходе

    Министр по делам детей совратила 15-летнего подростка и родила ему ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше