В Москве голый мужчина набросился на девушку в переходе

В Москве голый мужчина напал на девушку в переходе

Голый мужчина набросился на девушку в переходе около парка имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «М125».

К публикации также прикреплено видео, на котором можно увидеть, как мужчина, предположительно, находящийся в неадекватном состоянии, нападает на девушку. Увидев прохожих, неизвестный принялся убегать, однако его удалось поймать, уточняет «М125».

Ранее голый мужчина в центре Челябинска напал на людей и поплатился. В пресс-службе регионального ГУ МВД России отметили, что горожане обратились в полицию и рассказали о неадекватном поведении гражданина.

До этого в Уфе голый мужчина выпрыгнул из окна и едва не утащил за собой спасателя. Спасатели пытались успокоить неадекватного гражданина, но он пробрался на общий балкон и рухнул вниз.