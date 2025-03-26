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17:45, 26 марта 2025Ценности

Хирург назвал предполагаемую стоимость пластики Надежды Бабкиной

Хирург Свиридов: Бабкина могла сделать ринопластику за 1,5 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Пластический хирург Сергей Свиридов назвал предполагаемую стоимость пластики советской и российской певицы Надежды Бабкиной. Его комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт отметил, что 75-летняя знаменитость могла сделать ринопластику. По его словам, с возрастом у людей кончик носа становится шире и опускается ниже, однако у звезды он, наоборот, стал более изящным, что не соответствует ее лицу. «Я, как специалист, вижу у Надежды Бабкиной определенную диспропорцию. Дело в том, что певица — женщина в теле, лицо у нее достаточно объемное. Ткани тяжелые, массивные скулы, мощный подбородок, открытый широкий лоб. Таким структурам нужно подбирать несколько иную форму носа», — высказался собеседник издания.

Хирургическая коррекция носа может стоить от 350 тысяч рублей, если изменению подверглись только кончик или крылья, указал врач. При этом цена может доходить до 1,5 миллиона рублей, если операция была выполнена в полном объеме.

«Конечно, стоимость также зависит и от уровня компетенции врача, применяемых технологий и наличия заметных рубцов после операции. Думаю, Надежда Бабкина заплатила приличную сумму», — заключил Свиридов.

Ранее сообщалось, что Бабкину заподозрили в пластике в сети из-за новых фото со словами «похожа на мумию».

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