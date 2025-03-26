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19:02, 26 марта 2025Экономика

Инфраструктуру Дальнего Востока задумали развивать за счет нового транзитного сбора

РБК: В РФ могут ввести транзитный сбор с грузов на Дальнем Востоке
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский кабмин рассмотрит введение нового транзитного сбора в размере 0,5 процента от стоимости грузов, проходящих через дальневосточные пограничные пункты. Об этом со ссылкой на источник в одном из федеральных ведомств пишет РБК.

По данным журналистов, автором инициативы стал вице-премьер РФ, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а полученные средства (в 2024 году это было бы 180,5 миллиона долларов, или 15,2 миллиарда рублей по текущему курсу) предлагается направить на развитие инфраструктуры, а также на поддержку приоритетных инвестпроектов в регионе, а также в Арктике.

В Минфине РФ подтвердили информацию о такой идее. Там отметили, что задуманное введение сбора может привести к негативным последствиям, которые «превысят потенциальный эффект от его введения», и «соответствующая позиция направлена в правительство».

Ранее стало известно, что проект по возведению в Приморском крае белорусского порта решили отложить из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. По словам местного губернатора Олега Кожемяко, с учетом того что ставка в 21 процент годовых «ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита», решено подождать, пока она «снизится до разумных пределов». Об этом он рассказал по итогам встречи с Александром Лукашенко.

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