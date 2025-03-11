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15:54, 11 марта 2025Экономика

Белорусский порт решили пока не строить на Дальнем Востоке

Строительство белорусского порта в Приморье отложили из-за ключевой ставки ЦБ РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Проект по возведению в Приморском крае белорусского порта в настоящее время отложен по финансовым причинам, а именно из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Соответствующие заявления главы этого российского региона Олега Кожемяко приводит БелТА.

О том, что строительство на Дальнем Востоке решено пока не начинать, губернатор рассказал по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам Кожемяко, с учетом того, что ставка в 21 процент годовых «ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита» решено подождать пока она «снизится до разумных пределов» — предположительно до конца 2025 — начала 2026 года. При этом российский политик отметил, что «проекты по порту никуда не убираются».

О том, что в Приморье ищут место для строительство белорусского порта, Кожемяко сообщил прошлым летом. Отмечалось, что Китай, транзитный пункт в который нужен белорусской стороне, «с удовольствием поучаствует как партнер».

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