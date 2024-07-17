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04:14, 17 июля 2024Россия

В Приморье построят белорусский порт

Губернатор Приморья рассказал о строительстве белорусского порта

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В Приморском крае идет подбор места для строительства белорусского порта. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава региона предположил, что Китайская Народная Республика тоже «с удовольствием поучаствует как партнер». Чиновник подчеркнул, что в этом году планируется определиться с местом.

В феврале сообщалось, что Минск рассматривает возможность участия в программе строительства атомного флота в России.

Президент Белоруссии ранее заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. При этом партнеры Киева, по его словам, намерены воевать до последнего украинца.

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      Юлия Мискевич
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