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15:04, 26 марта 2025Мир

Испания призвала европейцев не зависеть от перепадов настроения США

El Pais: премьер Испании Санчес призвал не зависеть от перепадов настроения США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Juan Medina / Reuters

Европа больше не должна зависеть от смены политического курса США, призвал премьер-министр Испании Педро Санчес. Его цитирует газета El Pais.

«Международный порядок меняется, никто не знает, что произойдет, но мы больше не можем полагаться на других. Мы не можем зависеть от перепадов настроения Вашингтона. Мы, европейцы, должны быть сильнее. Пришло время делиться большим суверенитетом», — подчеркнул глава испанского правительства.

Ранее высокопоставленные источники сообщили порталу Defense News, что европейские страны начали сомневаться в безопасности обмена разведывательными данными с США после скандала с участием главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретной дискуссии в мессенджере Signal.

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