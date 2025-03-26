Испания призвала европейцев не зависеть от перепадов настроения США

El Pais: премьер Испании Санчес призвал не зависеть от перепадов настроения США

Европа больше не должна зависеть от смены политического курса США, призвал премьер-министр Испании Педро Санчес. Его цитирует газета El Pais.

«Международный порядок меняется, никто не знает, что произойдет, но мы больше не можем полагаться на других. Мы не можем зависеть от перепадов настроения Вашингтона. Мы, европейцы, должны быть сильнее. Пришло время делиться большим суверенитетом», — подчеркнул глава испанского правительства.

Ранее высокопоставленные источники сообщили порталу Defense News, что европейские страны начали сомневаться в безопасности обмена разведывательными данными с США после скандала с участием главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретной дискуссии в мессенджере Signal.