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14:09, 26 марта 2025Мир

В ЕС перестали доверять США

Defense News: В ЕС стали сомневаться в безопасности обмена разведданными с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) начали сомневаться в безопасности обмена разведывательными данными с США после скандала с участием главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в секретной дискуссии в мессенджере Signal. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источники.

«Это страшно и безрассудно», — передает портал слова неназванного европейского дипломата.

По данным авторов материала, союзники Вашингтона оценивают последствия переписки в групповом чате между высшими американскими должностными лицами, как «вопиющее нарушение безопасности, ставящее под сомнение продолжение обмена секретной информацией» с США, а также безопасность совместных военных операций.

24 марта Голдберг рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам. По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против решения главы Белого дома об ударах и предлагал отложить их на месяц, а глава Пентагона Пит Хегсет, напротив, поддержал идею американского лидера.

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