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14:05, 26 марта 2025Из жизни

Мальчик засунул в нос пуговицу и прожил с ней десять лет

В США врачи вытащили из носа у юноши пуговицу, которую он засунул туда в детстве
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Science Direct / Need To Know

В США врачи случайно обнаружили в носу у подростка металлическую пуговицу и вытащили ее. Статья об этом случае опубликована в научном журнале International Journal of Surgery Case Reports.

17-летний юноша пришел на прием к стоматологу для лечения. Врач решил сделать рентгеновский снимок челюсти, когда обнаружил, что у пациента в носу есть инородное тело круглой формы. Подросток сообщил, что не помнит, чтобы засовывал туда какие-либо предметы.

Однако впоследствии его родители рассказали, что в его детстве обращались за медицинской помощью из-за подозрений, что мальчик мог что-то засунуть в нос. Тогда ему было семь лет. Ребенка привели в больницу, но он отказывался сидеть смирно во время осмотра. Медики предложили провести осмотр и удаление под легкой анестезией. Но родители, не наблюдая никаких симптомов, решили не делать этого.

В итоге мальчик прожил с металлической пуговицей в носовой полости около десяти лет. При этом инородное тело не спровоцировало ни хронического насморка, ни неприятного запаха. Врачи также не обнаружили никаких повреждений костной структуры или пазух.

Инородное тело удалили под местной анестезией. Пациент находился в полусидячем положении, чтобы снизить риск попадания предмета в дыхательные пути.

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Ранее сообщалось, что житель США нашел в ноздре деталь Lego, которую засунул туда 26 лет назад. Он высморкал ее, пока был в душе.

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