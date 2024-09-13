Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:48, 13 сентября 2024Из жизни

Мужчина вытащил из носа пролежавшую там 26 лет деталь Lego

В США мужчина засунул в нос деталь Lego и вытащил ее через 26 лет

Фото: Dmitry Spravko / Unsplash

Житель штата Аризона, США, нашел в ноздре деталь Lego, которую засунул туда 26 лет назад. Об этом пишет People.

32-летний Энди Нортон рассказал, что в жаркие дни врач посоветовал ему сморкаться в душе. По словам специалиста, повышенная влажность и пар помогают лучше очистить нос. Нортон решил последовать его совету и высморкал из носа нечто твердое. Как отмечает мужчина, сначала он подумал, что как-то поранил себя, и вытащил из ноздри кусок какой-то ткани, но потом очистил его и увидел деталь детского конструктора.

Нортон объяснил, что в шесть лет засунул себе в нос фрагмент Lego. Однако тогда это быстро обнаружила его мать и достала деталь пинцетом. Мужчина и не вспоминал об этой истории, пока не оказалось, что все эти годы в его ноздре пролежал отломившийся кусочек детали.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Все это время он списывал неприятные ощущения в носу на проблемы со здоровьем. «Поскольку у меня аллергия на кошек, собак, траву, многие местные деревья и пыль, и я всегда подвержен воздействию одного или нескольких из этих факторов, я прожил всю жизнь, полагая, что любые проблемы с заложенностью носа связаны с аллергией», — объяснил он.

Теперь Нортон может дышать двумя ноздрями. Он заявил, что сохранит деталь в качестве сувенира.

Ранее сообщалось, что мужчина из Подмосковья случайно вдохнул муху и обратился к врачам. Они извлекли из его носа живое насекомое.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      США просят Украину максимально эффективно бить ракетами вглубь России. Под удары могут попасть корабли ВМФ возле Крыма

      В Сербии собрались вернуть военную службу по призыву

      Звезды «Слова пацана» и «Мастера и Маргариты» сыграют в одном фильме

      На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

      Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме

      Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката

      Премьер Канады заявил о поддержке ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

      Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

      В МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие

      Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше