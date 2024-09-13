Мужчина вытащил из носа пролежавшую там 26 лет деталь Lego

В США мужчина засунул в нос деталь Lego и вытащил ее через 26 лет

Житель штата Аризона, США, нашел в ноздре деталь Lego, которую засунул туда 26 лет назад. Об этом пишет People.

32-летний Энди Нортон рассказал, что в жаркие дни врач посоветовал ему сморкаться в душе. По словам специалиста, повышенная влажность и пар помогают лучше очистить нос. Нортон решил последовать его совету и высморкал из носа нечто твердое. Как отмечает мужчина, сначала он подумал, что как-то поранил себя, и вытащил из ноздри кусок какой-то ткани, но потом очистил его и увидел деталь детского конструктора.

Нортон объяснил, что в шесть лет засунул себе в нос фрагмент Lego. Однако тогда это быстро обнаружила его мать и достала деталь пинцетом. Мужчина и не вспоминал об этой истории, пока не оказалось, что все эти годы в его ноздре пролежал отломившийся кусочек детали.

Все это время он списывал неприятные ощущения в носу на проблемы со здоровьем. «Поскольку у меня аллергия на кошек, собак, траву, многие местные деревья и пыль, и я всегда подвержен воздействию одного или нескольких из этих факторов, я прожил всю жизнь, полагая, что любые проблемы с заложенностью носа связаны с аллергией», — объяснил он.

Теперь Нортон может дышать двумя ноздрями. Он заявил, что сохранит деталь в качестве сувенира.

Ранее сообщалось, что мужчина из Подмосковья случайно вдохнул муху и обратился к врачам. Они извлекли из его носа живое насекомое.