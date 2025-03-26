МО: Подразделения «Севера» ударили по живой силе на белгородском направлении

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что российские военные также нанесли поражение штурмовым бригадам и бригадам теробороны ВСУ в районах Краснополья, Угроеды, Проходов, Петрушевки и Миропольского в граничащих с Россией районах Сумской области.

«Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области. В Демидовке, как уточнялось, ВСУ засели во многих домах. Военблогер Юрий Подоляка тогда же раскрыл планы противника в белгородском приграничье и заявил, что ВСУ готовят новый удар.