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11:42, 26 марта 2025Россия

Военблогер раскрыл планы ВСУ в белгородском приграничье

Блогер Подоляка: ВСУ готовят новый удар в белгородском приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новый удар в белгородском приграничье. Об этом заявил в Telegram блогер Юрий Подоляка, освещающий ход российско-украинского конфликта.

По его словам, ВСУ будут продолжать попытки установить контроль над Поповкой. Если украинским военнослужащим удастся достичь успеха, они усилят давление на Демидовку и будут просачиваться в Гоптаровку, отметил блогер.

Риск проникновения ВСУ в Гоптаровку снижают успешные действия российских солдат, которым удалось занять балку «заячьи ушки», отметил Подоляка.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область на тракторах.

ЖЗЛ
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