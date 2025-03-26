Военблогер раскрыл планы ВСУ в белгородском приграничье

Блогер Подоляка: ВСУ готовят новый удар в белгородском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новый удар в белгородском приграничье. Об этом заявил в Telegram блогер Юрий Подоляка, освещающий ход российско-украинского конфликта.

По его словам, ВСУ будут продолжать попытки установить контроль над Поповкой. Если украинским военнослужащим удастся достичь успеха, они усилят давление на Демидовку и будут просачиваться в Гоптаровку, отметил блогер.

Риск проникновения ВСУ в Гоптаровку снижают успешные действия российских солдат, которым удалось занять балку «заячьи ушки», отметил Подоляка.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область на тракторах.