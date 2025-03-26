Стало известно о боях с украинцами на тракторах под Белгородом

Военный эксперт Алехин: ВСУ пытались зайти в Белгородскую область на тракторах

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались зайти на территорию Белгородской области на тракторах, но российские военнослужащие отразили эту атаку. О боях с использованием этого вида гражданской техники стало известно из сообщения военного эксперта, полковника в отставке Геннадия Алехина, его слова приводит военкор Александр Сладков в Telegram.

По заявлению Алехина, под Белгородом украинцы использовали не только трактора, но и квадроциклы, а также высокопроходимые автомобили типа багги.

«Пограничники отбивали все атаки. Вовремя подошло подкрепление, ребят вытянули», — рассказал военный эксперт.

Как сообщалось ранее, за сутки 25 марта ВСУ шесть раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области.