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08:21, 26 марта 2025Россия

Стало известно о шести попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

ВСУ шесть раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В течение вторника, 25 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его информации, все штурмовые отряды противника в белгородском приграничье были уничтожены. Российские военные сейчас ведут поиск разрозненных групп бойцов ВСУ, а артиллерийсты и операторы дронов уничтожают военную технику противника в Сумской области.

«Дважды за сутки противник пытался прорваться в Поповку. В ходе нашего огневого воздействия большая часть живой силы противника уничтожена, оставшиеся в живых ВСУшники бежали на территорию Сумской области», — говорится в сообщении.

ВСУ, помимо этого, трижды на квардроциклах выдвигались в направлении Демидовки, еще один раз они выехали на бронетранспортерах. Украинские военные были уничтожены, бойцы группировки войск «Север» продолжают зачистку окрестностей.

Ранее стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области. В Демидовке, как уточнялось, ВСУ засели во многих домах.

Вечером 24 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в белгородскую Поповку — спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта, российские пограничники вызвали огонь на себя. В маневре ВСУ участвовали бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Cогласно неофициальным данным, ВСУ сосредоточили на белгородском направлении «серьезные резервы».

Ранее в этот же день Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в приграничном районе Белгородской области.

ЖЗЛ
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