Стало известно о «серьезных резервах» ВСУ на белгородском направлении

Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют серьезные резервы на белгородском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Враг еще имеет серьезные резервы на направлении, сохраняет намерения продолжить атаки, наши войска также стянули подкрепления. ВСУ не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — говорится в сообщении.

В материале утверждается, что у прилегающих к границе в Белгородской области населенных пунктов идут тяжелые бои. Под ударом ВСУ находится мирное население, прилеты противника фиксировались по населенным пунктам Ясные Зори, Черемошное и Шебекино.

Вечером 24 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в белгородскую Поповку — спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта, российские пограничники вызвали огонь на себя. В маневре ВСУ участвовали бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). По информации военкоров, атака была отражена.