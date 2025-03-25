Стало известно об участии бойцов «Айдара» в попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Бойцы «Айдара» участвовали в попытке прорыва ВСУ в белгородскую Поповку

В попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Поповки в Белгородской области принимали участие бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Помимо этого, ВСУ задействовали в маневре спецподразделения. Украинских военных в белгородское приграничье перебросили с сумского направления.

«Учитывая задействованное количество техники и личного состава, высока вероятность, что вражеское командование сегодня рассматривает границу с Краснояружским районом Белгородской области как приоритетный участок фронта», — говорится в сообщении.

ВСУ предприняли попытку прорыва в районе белгородской Поповки вечером в понедельник, 24 марта. Тогда спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников и пытался забросать их гранатами. Пограничники вызвали огонь на себя. Военкоры отчитывались, что атака была отражена.

С 18 марта ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать, обстановка там продолжает оставаться сложной.