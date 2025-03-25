Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 25 марта 2025Россия

Стало известно об участии бойцов «Айдара» в попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Бойцы «Айдара» участвовали в попытке прорыва ВСУ в белгородскую Поповку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Поповки в Белгородской области принимали участие бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Помимо этого, ВСУ задействовали в маневре спецподразделения. Украинских военных в белгородское приграничье перебросили с сумского направления.

«Учитывая задействованное количество техники и личного состава, высока вероятность, что вражеское командование сегодня рассматривает границу с Краснояружским районом Белгородской области как приоритетный участок фронта», — говорится в сообщении.

ВСУ предприняли попытку прорыва в районе белгородской Поповки вечером в понедельник, 24 марта. Тогда спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников и пытался забросать их гранатами. Пограничники вызвали огонь на себя. Военкоры отчитывались, что атака была отражена.

С 18 марта ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать, обстановка там продолжает оставаться сложной.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты впечатления российской делегации от переговоров с США

    В США признали смерть семи миллионов американцев старше 120 лет

    Рыбаки поймали 700-килограммовую акулу-людоеда и сняли ее на видео

    Рада отказалась рассматривать закон о применении дронов против протестующих

    Россию покинут десятки китайских автомобильных брендов

    Хирург развеял пять мифов о лечении геморроя

    Похищенная во Франции коллекция золотых монет попала на видео

    Сменившая «Роскосмос» на Куру компания получила первого клиента

    Валя Карнавал в полупрозрачном наряде снялась в откровенных позах

    В России предложили ввести единую соцкарту для пенсионеров. Как она будет работать?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше