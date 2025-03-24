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21:33, 24 марта 2025Россия

Военкоры сообщили об отраженной атаке на белгородскую Поповку

RusVesna: Российские бойцы отразили атаку ВСУ на белгородскую Поповку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский спецназ и пограничники отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Поповка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что противник попытался окружить опорники российской стороны и взять их штурмом, забрасывая гранатами.

«Наши бойцы получили ранения, но отразили атаку. Враг понес потери и отступил», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка в Белгородской области. Также появилась информация, что украинские солдаты действуют близ Демидовки. Как рассказали военкоры, по «лазающим» в районе руин жилых домов в приграничье бойцам ВСУ успешно отрабатывают российские операторы дронов-камикадзе.

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