Военкоры сообщили об отраженной атаке на белгородскую Поповку

RusVesna: Российские бойцы отразили атаку ВСУ на белгородскую Поповку

Российский спецназ и пограничники отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Поповка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что противник попытался окружить опорники российской стороны и взять их штурмом, забрасывая гранатами.

«Наши бойцы получили ранения, но отразили атаку. Враг понес потери и отступил», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что спецназ ВСУ зашел в село Поповка в Белгородской области. Также появилась информация, что украинские солдаты действуют близ Демидовки. Как рассказали военкоры, по «лазающим» в районе руин жилых домов в приграничье бойцам ВСУ успешно отрабатывают российские операторы дронов-камикадзе.